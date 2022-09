Allegri fa una sfuriata calciando un cartellone: con chi ce l’aveva?

Nonostante il trionfo della Juventus sullo Spezia, Massimiliano Allegri non ha saputo contenere la sua rabbia, calciando un cartellone ai tabelloni dopo la rete del 2-0, preceduto da delle urla.

Juve-Spezia, risultato niente male ma…

I tre punti sono stati messi in cassaforte, ma i bianconeri hanno dovuto faticare più del dovuto. Il primo gol è arrivato al 9′ con Vlahovic (il secondo consecutivo su punizione) e questo ha dato false illusioni agli uomini di Allegri di una gara in discesa. Lo Spezia ha creato diversi problemi alla formazione del toscano, sebbene non abbia mai segnato. La seconda realizzazione da parte della Juve è arrivata soltanto al 92′ grazie al primo gol di Milik. Entrambi gli attaccanti sono stati in seguito elogiati dal mister, che si è detto felice per i progressi di Vlahovic e per la polizia di gioco del polacco.

La brutta reazione di Massimiliano Allegri: con chi ce l’aveva?

Ma per quale motivo Allegri ha fatto una sfuriata sul finire della partita? Se in quell’indimenticabile Carpi-Juventus aveva lanciato la giacca, questa volta si è comportato in maniera diversa ma pur sempre vivace. Infatti, sullo scadere, è stato ripreso dalle telecamere mentre, entrato in campo durante una pausa di gioco, ha iniziato a strillare verso un suo giocatore. Non è chiaro contro chi, ma si pensa possa essere De Sciglio, il quale poco prima aveva sprecato una chance sebbene fosse in una buona posizione. La lamentela scatenata di Allegri è stata “premiata” dall’arbitro con un cartellino giallo. Tutto ciò, non ha portato l’allenatore bianconero alla calma, bensì tutt’altro. Una volta tornato in panchina, Max Allegri se l’è presa anche con il quarto uomo, per poi sfogarsi, una volta trovato il raddoppio con Milik, contro un tabellone pubblicitario rifilandogli un bel calcione violento. Mentre tutta la panchina ha esultato dopo essere stata tutto il tempo con il fiato sospeso per paura di un pareggio, Allegri ha rischiato di farsi seriamente male.