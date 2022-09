Fabio Miretti infortunato, ha lasciato il ritiro con la Nazionale Under 21

Come se non fosse abbastanza difficoltosa la situazione in casa Juve, quest’oggi è arrivata la notizia dell’infortunio di Fabio Miretti. Il giovane talento azzurro ha dovuto lasciare il ritiro con la Nazionale dell’Italia Under 21 dopo aver riscontrato un problema fisico.

Fabio Miretti infortunato, il comunicato della FIGC

La FIGC ha menzionato l’accaduto attraverso un comunicato: “Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti lascia il ritiro a causa di un trauma alla caviglia destra riportato durante l’allenamento di ieri pomeriggio“. Questa quindi, la causa dello stop. Nei prossimi giorni si conoscerà ulteriormente l’entità dell’infortunio alla caviglia destra.

Di conseguenza, si considera almeno per il momento, l’impossibilità del giocatore bianconero di essere presente nella partita contro il Bologna. Assenza che, se verrà confermata, sarà sicuramente un problema ulteriore ai danni di Massimiliano Allegri.

Chi sostituirà il giovane di Pinerolo contro il Bologna?

Da inizio stagione, il classe 2003, pur non partendo sempre titolare, ha giocato 7 partite su 7: dopo l’ottimo scorso finale d’annata, Fabio Miretti è diventato a tutti gli effetti un titolare inamovibile.

Max Allegri è quindi già alla rincorsa all’alternativa. Se Miretti non dovesse farcela infatti, è già pronto uno tra McKennie e Fagioli.