Franco Ordine: “Lukaku è in sovrappeso. Così non va”

Romelu Lukaku ha iniziato il percorso di recupero dopo l’infortunio degli scorsi giorni, che lo porterà a stare lontano dal campo almeno per un mese. La data più plausibile per il suo ritorno è il primo ottobre, ovvero in seguito alla pausa delle Nazionali, turno in cui l’Inter affronterà la Roma a tre giorni dalla sfida di Champions contro il Barcellona. Il comunicato del club parla genericamente di distrazione ai flessori e l’entità del danno muscolare non è al momento specificata. Dopo aver saltato la partita contro la Cremonese, Big Rom salterà salterà anche il Milan, il Torino e l’Udinese in campionato e le due di Champions Bayern Monaco e Viktoria Plzeň. Tuttavia, in un calendario pieno di impegni, Simone Inzaghi sta cercando di far fronte agli inconvenienti.

Franco Ordine e la critica alla forma fisica di Lukaku

In merito alla condizione e al rendimento del calciatore interista nelle prime tre partite si è espresso il giornalista sportivo Franco Ordine, che ai microfoni di QSVS, canale di Telelombardia ha affermato:

“Il rendimento di Lukaku fino ad adesso, è stato al di sotto delle attese, secondo me per un motivo più legato alla sua condizione fisica, al suo stato di forma. L’ho trovato anche leggermente sovrappeso al rientro. Džeko tutte le volte che ha giocato, non mi pare che abbia deluso“.

Secondo la sua opinione, Lukaku ha ancora tanto da lavorare per aggiungere un buono stato fisico.

L’attaccante belga non sta convincendo a pieno chi di dovere, nonostante sia stato esaltato in primis dai tifosi nerazzurri dopo averlo visto tornare. Con la sua assenza, ciò che più spaventa i sostenitori dell’Inter è proprio il Derby contro il Milan, previsto per sabato 3 settembre alle ore 18.00. Per ora però, la squadra di Inzaghi non sembra passarsela male in quanto a gol… dopo due vittorie, l’unica sconfitta per 3-1 è arrivata a Roma contro la Lazio, gara dopo cui l’Inter ha ricominciato un cammino positivo battendo per 3-1 la Cremo.