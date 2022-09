Lista Europa League Roma: presente anche un infortunato di lusso

LISTA EUROPA LEAGUE ROMA – L’AS Roma ha diramato la lista UEFA con i calciatori presenti per la fase a gironi di Europa League. Inserita nel Gruppo C, la squadra capitolina incontrerà Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki. L’unico assente è Gini Wijnaldum alle prese con l’infortunio che ha scelto di curare con la terapia conservativa. Il calciatore olandese dovrà restare fermo fino a gennaio, dunque la sventura alla tibia lo costringerà a saltare la prima parte di questa stagione.

Lista Europa League Roma, tutti gli uomini scelti da Mourinho

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

8 Nemanja Matic

9 Tammy Abraham

11 Andrea Belotti

14 Eldor Shomurodov

17 Matias Vina

19 Zeki Celik

20 Mady Camara

21 Paulo Dybala

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

37 Leonardo Spinazzola

92 Stephan El Shaarawy

99 Mile Svilar

LISTA B

52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

58 Filippo Missori

59 Nicola Zalewski

62 Cristian Volpato

63 Pietro Boer

65 Filippo Tripi

73 Giacomo Faticanti

78 Gabriele Baldi

79 Cristian Padula