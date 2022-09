Nel pomeriggio di ieri, il Manchester United ha dichiarato chiuso il suo calciomercato e il Napoli ha visto sfumare il sogno Cristiano Ronaldo, ma non è tutto, perché lo stesso discorso ha avuto luogo per il portiere del PSG Keylor Navas. Infatti i due club non hanno trovato l’accordo per questioni di tempo.

L’editorialista e giornalista sportivo Fabrizio Biasin su Twitter ha ironizzato su Navas dopo aver letto un suo messaggio a fine mercato. Questo il post pubblicato sui suoi account social ufficiali:

“Con #KeylorNavas assistiamo al primo caso di giocatore che si congeda, commosso, da squadre dove non ha mai giocato: STRAORDINARIO.“.

La critica di Biasin ha fatto seguito appunto alla pubblicazione dell’estremo difensore della Nazionale costaricana che ha condiviso il seguente messaggio: @keylornavas1: “Dopo un’estate di molta incertezza è arrivato il giorno di ringraziare i club e gli hobby che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, scommettere su uno. È anche tempo di comunicarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuano nella lotta della mano di Dio!“.