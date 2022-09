Paulo Dybala figlio in arrivo? L’attaccante spiega l’esultanza con ciuccio dopo il gol

PAULO DYBALA FIGLIO IN ARRIVO? – Paulo Dybala al termine di Empoli-Roma, match vinto per 2-1 dai giallorossi, si è concesso ai microfoni di Sky e DAZN.

Le dichiarazioni di Paulo Dybala a Sky dopo Empoli-Roma

Paulo Dybala figlio in arrivo? Il calciatore giallorosso ha spiegato l’esultanza: “Con Viña beviamo sempre il mate (bevanda sudamericana) e fa sempre questo mate meraviglioso e volevo festeggiarlo con lui“.

Riguardo l’aver occupato tutte le zone del campo: “Oggi più o meno non tanta libertà, Mourinho voleva che fossimo vicini io e Tammy per pressare i loro centrali. Dovevo stare più dentro ma a volte è una questione delle mie caratteristiche, cercare dove c’è più spazio“.

Alla domanda su ciò che manca alla Roma per lottare per lo scudetto, Paulo Dybala ha risposto così: “Io l’ho detto nella conferenza stampa di presentazione, dobbiamo stare tranquilli. C’è tanta voglia da parte di tutti, abbiamo uno degli allenatori più forti al mondo e giocatori con esperienza. Dobbiamo creare la mentalità vincente perché veniamo da due sconfitte che non ci hanno aiutato ma è in questi momenti che si vede la grande squadra e i grandi giocatori“.

Dybala ha raccontato il piacere di aver avuto Nicolò Zaniolo in panchina e la voglia da parte di quest’ultimo di stare con la squadra: “Sicuramente, come ho detto prima. Prima di queste due sconfitte dovevamo essere vicini per venirne fuori, sapevamo che era difficile che Zaniolo giocasse oggi ma lui ha dimostrato la voglia che ha di stare con noi e con il gruppo, la sua disponibilità oggi è un messaggio molto importante per noi“.

Sulla serata appena vissuta: “Un po’ sofferta ma a volte è più bello vincere così. La mia esultanza col ciuccio? La mia ragazza si è preoccupata ma non è per un figlio. Con Viña beviamo il mate insieme, anche con Ibañez e prima della partita siamo sempre insieme. Ho esultato così per lui“.

Paulo Dybala è quasi pronto per diventare un leader: “Sì, sto cercando di mettermi bene in forma fisicamente. Dare continuità alle partite ed essere un punto di riferimento per i miei compagni è fondamentale per me. Cerco di dare il massimo e i tifosi mi hanno accolto in maniera incredibile, penso che sarò sempre in debito con loro. Spero di essere un leader calcistico soprattutto, dando il massimo per i miei compagni e per il mister”.

Su chi andrà a battere il prossimo rigore: “Si decide nel momento di solito, Lorenzo ancora non aveva segnato e aveva bisogno di fiducia. Poi per il prossimo vedremo sul momento“.

Infine, l’attaccante della Roma ha raccontato il difficile momento estivo, prima di riuscire a trovare una squadra: “Non mi era mai successo, ma ho mantenuto la calma. Avevo bisogno di allenarmi con una squadra, c’è anche il Mondiale di mezzo. Paura non ne ho mai avuta, ho trovato il miglior posto per me“.