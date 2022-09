Serie A, dove vedere Monza-Juventus: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere in diretta TV e streaming Monza-Juventus, partita valida per la 7^ giornata del campionato italiano di Serie A. I brianzoli cercano la scossa dopo l’esonero di Stroppa e l’investitura dell’ex Juve Palladino. Il duo Galliani-Berlusconi pesca dalle giovanili del Monza il tecnico che dovrebbe risollevare l’ambizioso Monza. Una scelta che ricorda molto quella di affidare la panchina del Milan all’allora poco conosciuto Arrigo Sacchi, che poi cambierà la storia del calcio e riempirà di titoli la bacheca rossonera. Di fronte una Juventus a pezzi. Nessuna vittoria nelle ultime quattro gare ufficiali, situazione europea pesantemente compromessa e classifica in campionato deficitaria. I bianconeri sono sempre alle prese con problemi di gioco e di infortuni che fanno vacillare e non poco la panchina di Max Allegri.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Gytkjaer, Caprari.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Vlahovic.

Ecco dove vedere Monza-Juventus: bianconeri già con l’acqua alla gola

Monza-Juventus si giocherà domenica 18 settembre 2022 all’U-Power Stadium di Monza. Calcio d’inizio alle ore 15.00.

La sfida della settima giornata di Serie A tra Monza e Juventus verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti). La partita sarà visibile solo su smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 216 del satellite).

Gli utenti DAZN potranno seguire Monza-Juventus in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android.