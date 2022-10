Diretta Real Madrid Barcellona e streaming, El Clásico, Sky o DAZN? Prima uno sguardo al match.

Allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid andrà in scena domenica 16 ottobre 2022 alle ore 16.15 il grande Clásico Real-Madrid Barcellona. La gara è valida per la nona giornata di campionato de La Liga.

È sicuramente la sfida nella sfida tra i numeri 9 per eccellenza Karim Benzema e Robert Lewandowski, due degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio, che tenteranno rispettivamente di illuminare il Bernabeu.

Le probabili formazioni di Real Madrid Barcellona in Liga

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Milita, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Modrić, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Roberto, Piqué, Garcia, Alonso; Pedri, Busquets, Xavi; Dembelé, Lewandowki, Rapinha. All. Xavier Hernández.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il fischietto – in aggiornamento.

Dove vedere diretta El Clásico, in streaming e TV, Sky o DAZN?

La diretta Real Madrid Barcellona sarà trasmessa in TV da DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Pochi minuti prima del match, sarà possibile vedere il pre-partita di Real Madrid-Barcellona, con tutte le ultime novità dallo stadio, formazioni ufficiali e analisi e dibattiti.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca de El Clásico su DAZN sarà affidata rispettivamente a Stefano Borghi, accompagnato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.