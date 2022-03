Real Madrid Barcellona, Benzema indisponibile. Probabili formazioni de El Clàsico.

REAL MADRID BARCELLONA, BENZEMA INDISPONIBILE. Allo Stadio Santiago Bernabeu domenica 20 marzo alle ore 21.00 andrà in scena Real Madrid Barcellona. Il match è valido per la 29esima giornata di campionato de La Liga.

La sfida più attesa del mese e del girone di ritorno, vede protagonisti come allenatori Carlo Ancelotti e l’ex calciatore spagnolo Xavi.

L’andamento delle due squadre finora

Quest’anno, la Liga non è la solita Liga. Tra le due compagini spagnole infatti, c’è molto distanziamento in classifica. I Blancos hanno allontanato tutte le pretendenti classificandosi al primo posto con ben 66 punti. Segue Sevilla con 56 e Barcelona con 51 punti al pari con l’Atlético Madrid al quarto posto. Tuttavia, i catalani sono rinati. Xavi ha dato man forte al Barcellona che è tornato a brillare anche in Europa. Inoltre, i Blaugrana hanno una sfida in meno del Real.

All’andata, la squadra di Carletto Ancelotti ha battuto gli storici rivali per 2-1, grazie alle reti di David Alaba e Lucas Vázquez. Al Barcellona non è bastato il gol di Aguero. Così come nella semifinale di Supercoppa di Spagna, il Real Madrid ha avuto la meglio, conquistando poi la finale a inizio 2022, con un 3-2 spettacolare che ha portato insieme seguito all’ultimo atto del torneo e al successo contro l’Atlético Bilbao per 2-0 (Luka Modrić al 38′ e Karim Benzema al 52′ (R)).

Focus su El Clàsico, Real Madrid Barcellona, Benzema indisponibile

Ne La Liga, Real Madrid e Barcellona vengono entrambe da quattro successi consecutivi, tutte gare vinte ampiamente. Un possibile trionfo degli ospiti, potrebbe spianare ulteriormente la strada, facilitando la corsa scudetto. Per questo motivo, ci si aspetta una sfida avvincente.

El Clásico si sa, è seguito non soltanto in Spagna, ma anche in Italia e negli altri Paesi europei. Solo una settimana fa, Antonio Cassano si era espresso facendo dei complimenti al calciatore Karim Benzema per le sue qualità dopo la tripletta al Manchester United, inserendolo così, tra i 5 numeri 9 secondo lui, più forti della storia del calcio.

Tuttavia, lo stesso Karim Benzema perderà il Clàsico. L’attaccante francese non sarà a disposizione dopo l’infortunio accusato contro il Maiorca.

Real Madrid Barcellona, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Kroos, Casemiro, Modrić, Valverde; Rodrygo, Vinícius Júnior. All.: Carlo Ancelotti.

BARCELONA (4-3-3): Ter Stegen; Araújo, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Aubameyang, Ferràn Torres. All.: Xavi.