Serie A, probabili formazioni Torino-Milan: le scelte di Juric e Pioli

Domenica 30 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Torino-Milan. Le due compagini, guidate da Ivan Juric e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Olimpico Grande Torino: un impianto multifunzionale di Torino, sito in via Filadelfia, il cui uso prevalente è calcistico, anche se è in grado di ospitare incontri di rugby e manifestazioni extrasportive.

Serie A, Torino-Milan: come arrivano le due squadre

Il Torino si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I granata, infatti, hanno perso in casa per 0-1 nel derby contro la Juventus ed hanno vinto in trasferta per 1-2 contro l’Udinese. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-2 contro il Verona ed hanno vinto in casa per 4-1 contro il Monza.

Probabili formazioni Torino-Milan

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i padroni di casa ospitano un Milan reduce dalla trasferta di Zagabria di Coppa dei Campioni e vogliono dunque approfittarne per ottenere punti preziosi. Ecco le probabili formazioni di Torino-Milan.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri

Ballottaggi: –

Indisponibili: Aina

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Ballottaggi: B. Diaz 55% – De Ketelaere 45%

Indisponibili: Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maignan

Squalificati: –