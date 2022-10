Zlatan Ibrahimović confessa le sue paure e fa una richiesta ai fan che lo hanno sempre seguito

Il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimović ha rivelato alla CNN dei particolari importanti sul suo prossimo futuro. Attualmente infortunato, ma presente dal vivo a tutte le partite dei rossoneri, ha affermato: “Smettere di giocare? Non ci siamo ancora. Ho una grande passione per il mio gioco. Ora ho una situazione diversa con la mia età e con i compagni di squadra, ma mi godo ogni giorno perché penso che, quando smetti di giocare a calcio, ti mancherà così tanto che non vorrai avere rimpianti dicendo che avresti dovuto continuare a giocare. Voglio essere in salute e, fin quando sarò a quel livello, continuerò a giocare per far vedere fin dove posso arrivare. Finché riuscirò a produrre risultati, continuerò a giocare“.

Zlatan Ibrahimović confessa le sue paure e fa una richiesta ai suoi sostenitori

L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimović ha fatto una richiesta ai suoi fan …intanto, continua a lavorare duramente: “Il giorno in cui rallenterò, voglio che le persone intorno a me siano oneste e dicano che sto rallentando, allora sarò realista. Sto cercando di rimanere al livello di questi giovani ragazzi lavorando sodo. Ho una spinta, voglio migliorare ogni giorno. Se non lavoro abbastanza duramente, non mi sento bene. È questa la mia mentalità. E penso che questo ti porta lontano, ti porta a un livello in cui sfidi il tuo corpo perché si tratta di sfidare te stesso. L’infortunio? Ho svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Ho dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo“.