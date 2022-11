Calciomercato Torino: Juric vuole il centravanti dello Spezia per gennaio

Il Torino nel calciomercato di gennaio si vuole muovere in direzione di un centravanti. Per l’esattezza è Juric a volere un giocatore su tutti, si tratta di uno dei più in forma di questo inizio di campionato: M’Bala Nzola dello Spezia. Del resto il Torino è una squadra tosta e pratica, che gioca anche bene al calcio ma concretizza poco. Nzola potrebbe essere un profilo giusto proprio per il Torino di Juric.

Il Torino piomba su Nzola

Il Torino prova a rinforzare l’attacco nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport Juric avrebbe chiesto a Vagnati di acquistare M’Bala Nzola, attaccante in scadenza a giugno con lo Spezia. Il Torino lo potrebbe prendere a zero a fine stagione, ma starebbero pensando di anticipare l’affare a gennaio mandando subito due giocatori in prestito. Juric lo vuole già a gennaio, vedremo se Vagnati e Cairo lo accontenteranno.