Dove vedere Milan Fiorentina, in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Domenica 13 novembre 2022 alle ore 18.00, allo Stadio Meazza andrà in scena Milan Fiorentina, partita valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie A.

A sfidarsi saranno rispettivamente la seconda e l’ottava in classifica, con 30 e 24 punti.

Il Milan di Stefano Pioli deve ripartire dopo essere stato fermato sul campo della Cremonese. Tuttavia, rimane seconda in classifica, ma deve stare attenta anche a Lazio e Atalanta, alle sue spalle.

La Fiorentina invece, si trova in zona metà classifica e deve giocare questa sera 9 novembre 2022 alle ore 20.45 contro la Salernitana.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All.: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenković; Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Kouamè; Jović. All.: Vincenzo Italiano.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor – in aggiornamento, fischietto della Sezione AIA di – in aggiornamento.

Dove vedere Milan Fiorentina in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Milan Fiorentina? Milan Fiorentina sarà trasmessà in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

