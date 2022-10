Sconcerti: “Il miglior calciatore del mondo è in Serie A. È così superiore…”

Mario Sconcerti, giornalista sportivo si è espresso riguardo un attaccante del Milan, durante la trasmissione Pressing.

Le dichiarazioni di Mario Sconcerti su un calciatore del Milan

Dopo la vittoria per 4-0 sulla Dinamo Zagabria, in Croazia, il commentatore delle pagine sportive del corriere della sera si è soffermato sulla squadra di Stefano Pioli, concentrandosi in particolare su un forte calciatore. La redazione di SuperNews ha raccolto per voi le sue dichiarazioni:

“Pioli ha una fortuna: ha forse il miglior giocatore del mondo in Leão. È così superiore che gli basta il mezzo servizio per diventare decisivo. Attorno a questo giocatore ne ha altri due o tre di livello internazionale: Hernández, Bennacer e Tonali“.

Stasera Torino-Milan, una partita importante per la squadra di Pioli

Questo sabato sera, il Milan affronterà il Torino allo Stadio ‘Grande Torino‘, gara valida per la dodicesima giornata di campionato di Serie A. Il calciatore portoghese Rafael Leão, citato da Mario Sconcerti, sarà sicuramente un grande contributo per la formazione di Pioli in questa partita. Infatti a Torino non è mai facile …lo scorso anno il match terminò 0-0. Un altro successo permetterebbe agli ospiti di ottenere la quinta vittoria consecutiva in campionato e provare ad accorciare la classifica nel prossimo turno, sia sull’Atalanta, sia perché no, anche sul Napoli di Luciano Spalletti.