Calhanoglu, duro striscione contro l’ex rossonero a Milano

I tifosi del Milan ci ricascano: dopo il grave striscione esposto a Milano contro Donnarumma, insultano Calhanoglu attraverso un durissimo striscione.

In serata infatti è apparso uno striscione appeso sul Ponte del Portello: “Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto, ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. UOMO DI MER***”, firmato Curva Sud Milano.

L’ultima frase del messaggio, era stata dedicata anche all’ex milanista Gianluigi Donnarumma… in occasione della partita al Meazza Italia-Spagna di Nations League, in quel caso su un ponte non lontano dallo Sheraton Hotel, dove alloggiava la Nazionale con il campione azzurro.

Per quanto riguarda il turco Calhanoglu invece, le scritte sono state “postate” in seguito al Derby di Milano di domenica sera contro l’Inter. I supporter rossoneri, non avrebbero apprezzato l’atteggiamento del fantasista dei nerazzurri in seguito al gol e all’esultanza provocatoria nei loro confronti.

A San Siro, è stato Calhanoglu show: il grande ex della partita, fischiatissimo dai rossoneri, ha acceso il derby e poi ha mandato un segnale anche durante i festeggiamenti. In un primo momento in ballottaggio con Vidal, poi super titolare, si è procurato un rigore e lo ha trasformato con freddezza, dopo aver chiesto il permesso di batterlo a Lautaro.

Hakan Calhanoglu si è poi rivolto alla Curva Sud con le mani alle orecchie, per il classico “Non vi sento!”.

Il precedente di Calhanoglu alla vigilia del Derby della Madonnina

Il calciatore turco con cittadinanza tedesca, è passato dall’altra parte del Naviglio la scorsa estate a parametro zero, dopo quattro stagioni in rossonero. Pertanto, era inevitabilmente l’osservato speciale del match.

C’è però un retroscena, che aveva animato gli animi dei milanisti, ancor prima del big match di domenica scorsa. Il 27enne di Mannheim, è seguitissimo sui social, con oltre 2,5 milioni di seguaci su Instagram. 2 giorni fa, alla vigilia del Derby della Madonnina, Hakan Calhanoglu aveva postato una immagine sul suo profilo, scrivendo “It’s time ⚫️🔵💪”, tradotto in italiano “È ora ⚫️🔵💪”. Il post ritraeva due foto di se stesso con al centro San Siro: da una parte a sinistra, lui con la maglia dell’Inter… alla destra invece, lui con la maglia del Milan.

I tifosi si erano scatenati con i commenti, chiaramente malcontenti della situazione… “perché hai fatto questa cosa spiegamelo hakan”; e poi ancora, “vergognati”; per finire “Eccolo qui il clown 🤡”.