Liga, dove vedere Rayo Vallecano-Real Madrid: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il posticipo della 13^ giornata della Liga Rayo Vallecano-Real Madrid in diretta TV e streaming. Il terzo derby di Madrid arriva in un momento chiave della stagione e con le due squadre lanciate verso i propri obiettivi. La partenza lampo dei blancos di Ancelotti non è servita a distanziare notevolmente gli eterni avversari del Barcellona e dopo l’ultimo pareggio le due squadre sono distanziate da appena un punto. Il Rayo Vallecano dal canto suo sta disputando un’ottimo inizio di stagione e con 18 punti si trova al 9° posto in classifica. Le ultime due vittorie consecutive hanno lanciato la terza squadra di Madrid verso le zone alte della classifica dove si può sognare addirittura l’Europa. I ragazzi di mister Carlo Ancelotti e del neo Pallone d’Oro Benzema sono avvertiti.



Ecco dove vedere Rayo Vallecano-Real Madrid, tredicesima giornata de La Liga

Rayo Vallecano-Real Madrid è il posticipo del lunedi de La Liga e si giocherà il giorno 7 novembre alle ore 21:00 all’Estadio Vallecas di Madrid. Puoi seguire il match in streaming live e on demand su DAZN. Sarà disponibile un ampio pre-match con tutte le informazioni sulla partita, le statistiche e tutto quanto c’è da sapere sull’incontro. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi.