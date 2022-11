Roma, problemi per Zaniolo: ansia per domenica, c’è il derby

Vittoria amara per la Roma, problemi per Zaniolo durante il match contro l’Hellas Verona. I giallorossi vincono al Bentegodi, e perdono Nicolò Zaniolo al 50esimo minuto di gioco, quando il centravanti ha chiesto il cambio.

Roma, problemi per Zaniolo: derby a rischio

I tifosi della Roma e la società sono in ansia per le condizioni di salute di Nicolò Zaniolo. Attualmente non sono ancora chiare le sue condizioni, dalla società non è arrivata nessuna notizia, ma naturalmente i tifosi temono in un problema muscolare che lo costringerebbe a saltare il derby di domenica. La speranza che il Numero 22 giallorosso possa recuperare in fretta.

Ieri è stata una serata particolare per Nicolò, dove prima porta la Roma sul pari, tornando al gol dopo un’astinenza che durava da 159 giorni (quella davanti ai propri tifosi va avanti da tre anni), più precisamente dalla notte di Tirana. Ancora più tempo era passato dall’ultima rete in campionato che mancava da 281 giorni (contro l’Empoli).

Intanto a Roma sono anche in attesa di un’importante risposta, quella da parte della Uefa sempre nei confronti di Zaniolo. La società ha chiesto un ricorso sulla squalifica di tre giornate inflitta al giocatore. Una richiesta quasi impossibile, ma anche lo sconto di una sola giornata farebbe piacere a tutti in vista dei tanti impegni.