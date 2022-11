Serie A, le probabili formazioni di Monza-Salernitana

Domenica 13 novembre alle ore 15:00 andrà in scena Monza-Salernitana, confronto tra due compagini uscite sconfitte dal turno infrasettimanale di campionato: la sfida dell’U-Power Stadium verrà diretta da Antonio Giua di Olbia (Nord-Est Sardegna), coadiuvato da Alessio Tolfo di Pordenone e da Marco Ricci di Firenze, con Giacomo Camplone di Pescara quale quarto ufficiale, Valerio Marini della Sezione AIA di Roma 1 al VAR e Antonio Di Martino di Teramo all’AVAR.

La situazione del Monza



Il sodalizio brianzolo è reduce dal K.O. esterno (0-1) con la Lazio, susseguente alla bella vittoria casalinga conquistata il turno precedente nel confronto casalingo con l’Hellas Verona. Con i loro tredici punti conseguiti in quattordici gare (frutto di quattro vittorie, un pareggio e nove sconfitte, con tredici reti realizzate e ventidue subite), i “bagai della Brianza” occupano una posizione di classifica medio-bassa, ma attualmente affatto preoccupante.

La situazione della Salernitana



Reduci da una sconfitta anche i granata, piegati per 1-2 a Firenze dopo un tre risultati utili: nell’ordine, il successo casalingo per 1-0 con lo Spezia, l’affermazione esterna per 3-1 sulla Lazio e il pareggio casalingo per 2-2 con la Cremonese. Le quattordici gare fin qui disputate hanno visto i campani conquistare diciassette punti (risultato di quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, con diciannove goal fatti a fronte dei ventuno subiti), per una serena posizione di sostanziale metà classifica.

L’ultimo confronto in Brianza



I due club si incontrano per la prima volta in Serie A (in Brianza e in assoluto), mentre hanno già avuto modo di confrontarsi in Serie B, in Serie C-1/Lega Pro Prima Divisione e in Coppa Italia di Lega Pro (corrispondente all’odierna Coppa Italia di Serie C). L’ultimo “incrocio” in Lombardia, relativo alla sedicesima giornata della Serie B 2020-’21 (mercoledì 30 dicembre 2020), vide i biancorossi imporsi per 3-0 grazie alle reti di Mario Balotelli al 4’, Antonino Barillà al 45’ e Marco Armellino al 95’.

Le probabili formazioni di Monza-Salernitana



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Maggiore, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.