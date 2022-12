Coppa Italia Serie C, le probabili formazioni di Foggia-Catanzaro

La Coppa Italia di Serie C arriva ai quarti di finale, ecco le probabili formazioni di Foggia-Catanzaro. Le due squadre arrivano a questo incontro con uno stato di forma e una condizione psico-fisica totalmente differente. Il Catanzaro sta dominando il Girone C con 6 punti sul Crotone 2° e addirittura 12 sul Pescara 3° in classifica. Lo scorso weekend ha passeggiato per 4-1 sulla Virtus Francavilla e sembra lanciatissimo alla conquista della Serie B. Il Foggia ha un andamento altalenante e si sta ancora leccando le ferite per la sconfitta per 3-2 rimediata contro il Giugliano.

La prefettura ha proibito la trasferta ai tifosi del Catanzaro a causa dei disordini che si verificarono nell’ultima sfida tra e due squadre giocata allo Zaccheria. Allora si imposero i giallorossi per 6-2 in quello che era il posticipo del lunedi sera. Le due squadre si affronteranno anche domenica 12 dicembre in campionato.

Foggia-Catanzaro, le formazioni del match: turnover per Gallo

Gallo proverà a sfruttare il fattore campo e prepara un mini-turnover guardando anche agli impegni del campionato. In difesa spazio a Papazov e davanti Tonin al posto di Peralta. Formazione confermata per il Catanzaro con l’ex Iemmello a guidare l’attacco.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Papazov, Rizzo; Leo, Chierico, Frigerio, Di Noia, Costa; Tonin, Ogunseye.

allenatore: Fabio Gallo

CATANZARO (3-5-2): Sala; Mulé, Brighenti, Gatti; Katseris, Verna, Cinelli, Welbeck, Vandeputte; Cianci, Iemmello.

allenatore: Vincenzo Vivarini

Come funziona la Coppa Italia di Serie C: programma completo e regolamento

La Coppa Italia di Serie C prevede tutte partite in gara secca con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Soltanto per le semifinali e per la finale sono previste gare di andata e ritorno. Le quattro squadre ammesse alla Coppa Italia Nazionale entreranno nel tabellone a partire dal secondo turno.

Il programma dei quarti di finale: