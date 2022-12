Cremonese-Udinese, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere l’amichevole

Giovedì 29 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 13:00; allo stadio “Giavanni Zini” di Cremona andrà in scena (a porte chiuse) la gara amichevole tra i padroni di casa della Cremonese e l’Udinese, sodalizi entrambi militanti in Serie A e già affrontatisi alla dodicesima giornata di campionato proprio in Lombardia (concludendo sullo 0-0).

La situazione della Cremonese



La Cremonese (terzultima in classifica in campionato, a sei punti dalla “zona salvezza”) in questa pausa ha finora disputato tre gare amichevoli, nell’ordine vincendo per 6-0 con il Salsomaggiore e per 7-0 con il Desenzano (ambedue compagini militanti in Serie D, rispettivamente nel girone D e nel girone B) e pareggiando per 0-0 con il Torino (compagine di massima divisione).

La situazione dell’Udinese



Tre i confronti amichevoli già disputati anche dall’Udinese (ottava nella graduatoria della Serie A), sconfitta per 1-3 dagli inglesi del West Ham United e per 0-1 dai baschi dell’Athetic Bilbao (club rispettivamente militanti nella massima serie inglese e nella prima divisione spagnola) e infine vittoriosa per 2-0 con il Lecce (altro sodalizio di Serie A).

Dove vedere Cremonese-Udinese



La gara amichevole Cremonese-Udinese verrà trasmessa in diretta su Udinese TV (canale 12 del digitale terrestre in Friuli-Venezia Giulia) e in streming sul sito www.udinesetv.it.