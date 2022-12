Mercato Inter scopriamo le dichiarazioni del giornalista Di Marzio riguardo il punto della situazione. Si accelera in casa dei nerazzurri, Beppe Marotta e Ausilio consolidano le idee sul calciomercato di gennaio. Obiettivo importante sarà non perdere il conto sui bilanci della società. In tal senso, a raccontarci di questioni interne, ci ha pensato Gianluca Di Marzio.

Mercato Inter: i movimenti secondo Di Marzio

Riguardo i movimenti di mercato in casa Inter, Di Marzio dichiara: “Tanto per iniziare possiamo confermare che l’Inter non intende cedere in nessun modo Dumfries. Ma questo, era già noto. Rispetto a Gosens posso dire che il calciatore si sta dimostrando con un approccio molto volenteroso e in gran forma. Se lui continua così, con questo tipo di approccio, allora l’Inter non lo cederà a gennaio“.

Punto della situazione su Skriniar

Riguardo il difensore slovacco Skriniar, Di Marzio fa il punto della situazione: “Da quello che posso dirvi Beppe Marotta vuole una risposta del calciatore entro la fine dell’anno o al massimo nei primi giorni di gennaio. Nel caso non decidesse di rinnovare, infatti, la società dovrebbe pensare subito ad una soluzione alternativa. Per questo, gli verrà chiesto molto chiaramente: vuoi restare o andare altrove? Magari al PSG?“