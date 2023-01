Prima del grande match di Milano accade qualcosa pronto a creare un ampio scompiglio. Parliamo di Inter-Napoli e di una frase di Samir Handanovic pronunciata all’arbitro Sozza. Nel tunnel degli spogliatoi il portiere nerazzurro si rivolge in modo esplicito al direttore di gara: andiamo a scoprire le sue parole.

Nel match tra Inter e Napoli, in casa dei nerazzurri basta un colpo di testa del bosniaco su assist di Dimarco a decidere la partita.

Inter-Napoli frase di Handanovic: prima sconfitta del Napoli

Si conclude la sedicesima giornata di Serie A al Meazza tra Inter e Napoli con la prima sconfitta in campionato per gli uomini di Luciano Spalletti. Vincono i nerazzurri per 1-0 grazie al colpo di testa di Dzeko. Sappiamo che, molti tifosi del Napoli hanno posto lamentele su vari interventi fallosi di Barella e Skriniar non sanzionati dal direttore di gara nel corso del primo tempo. Potrebbe ricollegarsi alla questione Handanovic?

Cosa è accaduto nel pre-gara?

In rete circolano diverse immagini del pre-gara, nel tunnel degli spogliatoi, postate dalla Lega di Serie A. Nel tunnel degli spogliatoi Samir Handanovic si rivolge all’arbitro Sozza con una frase a dir poco esplicita: “Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh!”.