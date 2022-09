Inter, la situazione portieri: Onana o Handanovic da qui alla fine?

Inter, dilemma portiere. Dopo aver proposto (peraltro con successo) André Onana come portiere titolare nella gara d’esordio di Champions League contro il Bayern Monaco, l’ottima prestazione di Samir Handanovic contro il Torino in campionato aumenta i dubbi di Simone Inzaghi in merito al numero uno. Dubbi da sciogliere al più presto, perché la stagione non aspetta. Domani l’Inter sarà già impegnata nuovamente in una gara cruciale per il futuro europeo, prima dell’altrettanto importante trasferta di Udine in campionato. Chi sarà, dunque, tra i pali della porta nerazzurra nelle prossime gare?

Inter, due portieri per un posto

Nella testa del tecnico piacentino c’era probabilmente l’idea di alternare i due portieri nelle due competizioni. Le crescenti incertezze di Handanovic (evidenziate anche nel derby) hanno portato Inzaghi a concedere la prima chance ad Onana, peraltro in un match tutt’altro che banale come quello contro il Bayern. La risposta dell’ex Ajax è stata più che positiva, ma l’ex tecnico laziale non sembra voler accantonare il capitano, che anzi considera ancora avanti nelle gerarchie.

L’allenatore ha sempre pensato ad un passaggio di consegne graduale, senza forzare in alcun modo i tempi. E la prestazione positiva contro il Torino, in parte dovuta certamente anche alle critiche piovute nelle ultime settimane, potrebbe aver aiutato l’ormai 38enne portiere nerazzurro a ritrovare il suo posto tra i pali. In casa Inter c’è la convinzione che lo sloveno possa ancora garantire affidabilità al reparto difensivo interista.

Inzaghi fornirà qualche risposta in più domani sera, con l’Inter impegnata ancora in Champions League a Plzen. Riproporre Onana dal 1′ vorrebbe dire continuare con l’alternanza per competizione. Al momento, tuttavia, Handanovic sembra in vantaggio sul camerunense per partire titolare anche in Repubblica Ceca e nella partita di Udine in campionato. Alla Dacia Arena potrebbe rivedersi anche Romelu Lukaku, che sta recuperando dall’infortunio patito qualche giornata fa.