Serie A: Fiorentina-Monza, le probabili formazioni

Mercoledì 4 gennaio alle ore 18:30 andrà in scena Fiorentina-Monza, confronto valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: la sfida dello stadio “Artemio Franchi” verrà diretta da Ermanno Feliciani di Teramo, coadiuvato da Matteo Passeri di Gubbio (Perugia) e da Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni), con Luca Pairetto di Nichelino (Torino) quale quarto ufficiale, Davide Massa di Imperia al VAR e Davide Ghersini di Genova all’AVAR.

La situazione della Fiorentina



I viola occupano il decimo posto in classifica in compagnia del Bologna, a quota diciannove punti (frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, con diciotto reti realizzate a fronte delle venti incassate): l’ultima giornata prima della sosta li vide uscire sconfitti per 1-2 dal confronto esterno con il Milan.

La situazione del Monza



La compagine brianzola, alla sua prima stagione in assoluto in massima divisione, è attualmente in quattordicesima posizione assieme al Sassuolo, a +9 sulla “zona retrocessione”: sedici i punti finora conseguiti dai “bagai della Brianza”, risultato di cinque vittorie, un pareggio e nove K.O. (cinque dei quali nelle prime cinque giornate), con sedici goal fatti e ventidue subiti. Nell’ultima giornata prima della pausa per il Mondiale i lombardi si imposero per 3-0 in casa sulla Salernitana.

L’ultimo precedente in riva all’Arno



Benché mai incrociatisi in Serie A, i due club hanno in passato avuto modo di confrontarsi in Serie B e in Coppa Italia: appunto alla “competizione della coccarda” è relativa l’ultima sfida in Toscana (e in assoluto), risalente al terzo turno dell’edizione 2019-’20 (18 agosto 2019) e conclusasi con l’affermazione dei gigliati per 3-1 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic (a segno all’80’ e all’86’) e alla rete di Federico Chiesa (all’89’), dopo che i biancorossi si erano portati in vantaggio al 34’ grazie a una prodezza di Andrea Brighenti.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino.