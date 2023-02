Coppa Italia, probabili formazioni Roma-Cremonese: Mou lancia un giovane in mediana

Torna la Coppa Italia con le gare dei quarti di finale, ecco le probabili formazioni di Roma-Cremonese che può valere la semifinale della manifestazione.

La Roma arriva all’impegno dopo la sconfitta di misura e non troppo meritata del Maradona di Napoli. La Cremonese invece ha fatto una bella figura contro l’Inter ma è uscita dalla sfida senza punti, sconfitta 2-1 dalla doppietta di Lautaro Martinez. I grigiorossi del neo tecnico Ballardini sono la vera rivelazione della manifestazione dopo aver eliminato il Napoli a domicilio ai calci di rigore. La Roma di Jose Mourinho invece punta alla finale potendo usufruire di una parte di tabellone più malleabile dopo le sconfitte di Milan e Napoli.

Le due squadre si sono affrontate in campionato all’Olimpico e in quell’occasione la Roma riuscì a sconfiggere la Cremonese per 1-0 grazie ad una rete di Smalling.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

All. José Mourinho

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani.

All. Davide Ballardini

Per entrambe le squadre non ci sarà grande turnover per questa sfida di Coppa Italia. Mourinho potrebbe lanciare Bove dal primo minuto ma non rinuncia a nessuno dei suoi attaccanti titolari. Ballardini da un pò più di respiro ad alcuni titolari ma manda in campo una formazionie che può far male ai giallorossi.