Europa League, probabili formazioni Juventus-Nantes: Allegri recupera un big in fascia

La Juventus torna in Europa League dopo tanti anni dall’ultima volta, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida Juventus-Nantes che si giocherà giovedi 16 febbraio all’Allianz Stadium di Torino.

Massimiliano Allegri ha parlato chiaro in conferenza stampa, dichiarando che questa manifestazione Europea potrebbe essere la strada più semplice (o forse l’unica) per accedere alla prossima Champions League. Il Nantes è l’avversario designato dall’urna di Nyon. I gialloverdi transalpini occupano una posizione di metà classifica nella Ligue 1 ed arrivano dalla vittoria in trasferta per 2-0 contro l’Ajaccio gioca però il 5 febbraio. La Juventus invece vuol proseguire un buon momento culminato con le vittorie contro Fiorentina e Salernitana che ha rimesso un pò in piedi una situazione psicologica difficile dopo la sentenza della penalizzazione per il noto caso delle “plusvalenze fittizie”.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era il 1996 in Champions League. A Torino si imposero i bianconeri per 2-0 con gol del compianto Gianluca Vialli e di Vladimir Jugovic. Al ritorno una sconfitta per 3-2 (Vialli, Paulo Sousa) permise comunque alla Juventus l’approdo in finale. Alla fine i bianconeri alzarono la Champions League nel cielo dell’Olimpico di Roma, un buon auspicio per migliorare il record dell’Europa League bianconero.

Juventus-Nantes, le probabili formazioni per il ritorno dei bianconeri in Europa League

Unica novità rispetto alla gara contro la Fiorentina dovrebbe essere il recupero dal primo minuto di Juan Cuadrado preferito a mattia De Sciglio. Tridente d’attacco confermato.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Kostic; Chiesa, Di Maria, Vlahovic.

all. Massimiliano Allegri

NANTES (4-2-3-1): Lafont, Centonze, Joao Victor, Castelletto, Hadjam; Girotto, Moutoussamy; Guessam, Mollet, Blas; Delort.

all. Antoine Kombouaré