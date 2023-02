Europa League, probabili formazioni Salisburgo-Roma: Mou vuole la qualificazione

Tornano le coppe europee e torna anche l’Europa League con la sfida Salisburgo-Roma valevole per il playoff di qualificazione agli ottavi, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

La Roma arriva a questo appuntamento dopo aver chiuso al secondo posto il suo girone. Differente invece il destino del Salisburgo che si è visto retrocesso dopo il 3° posto nel girone di Champion League alle spalle di Chelsea e Milan. Avversario quindi non semplice per i ragazzi di Jose Mourinho che dovranno alzare l’asticella del rendimento, fin qui abbastanza altalenante soprattutto in Europa. In campionato invece la Roma sta viaggiando a ritmo Champions League ed è in lotta con altre quattro squadre per 3 posti, dando per scontato che il Napoli avrà quasi certamente accesso alla massima competizione europea della prossima stagione.

Le due squadre non si sono mai affrontate in gare ufficiali. La Roma ha invece affrontato per quattro volte una squadra austriaca (Wacker Innsbruck e Austria Vienna) ottenendo 3 vittorie e 1 pareggio. Tradizione favorevole per i giallorossi che vogliono arrivare in fondo alla competizione e migliorare il proprio record nell’Europa League che li vede sconfitti in finale come miglior risultato della propria storia.

Salisburgo-Roma, le probabili formazioni: giallorossi con l’11 titolare

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn, Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjergaard, Gourna, Seiwald; Sucic, Fernando, Adamu.

all. Matthias Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawi, Pellegrini, Dybala, Abraham.

all. Jose Mourinho

Per Mourinho l’unico dubbio è in fascia con il ballottaggio tra Zalewski e Celik che vede il primo abbastanza favorito per una maglia da titolare. Jaissle potrebbe rinunciare a Okafor, bomber del Salisburgo e inserire Adamu dall’inizio.