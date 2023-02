Torino, quante offerte per il difensore! Con i suoi soldi si riscatteranno 3 giocatori

Il Torino si trova già alle prese con il calciomercato, nello specifico ci sono tantissime richieste per un suo difensore, nel mirino di diversi top club inglesi. Il giocatore in questione si tratta di Peer Schuurs, difensore olandese granata, arrivato per non far rimpiangere Bremer e finora, missione decisamente compiuta. Mezza Premier League lo vuole e il Torino vuol fare bottino pieno dalla sua eventuale cessione.

Torino, 50 milioni per Schuurs

Peer Schuurs vale 50 milioni, o almeno questa è l’intenzione della società granata. Dalla sua vendita, il Torino ricaverebbe la liquidità necessaria per procedere con i riscatti di Lazaro, Vlasic e Miranchuk. Se davvero arrivasse la cifra di 50 milioni al Torino, oltre a riscattare i giocatori in questione, la squadra di Juric potrebbe attingere con i soldi restanti anche a un nuovo acquisto. Sicuramente ci sarebbe da rimpiazzare Schuurs con un nuovo difensore, ma come si fa a dire di no a certe cifre?