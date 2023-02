Torino: ora serve il centrocampista pupillo di Juric, oggi il responso sulle sue condizioni

Il Torino di Juric domani sera tornerà a San Siro per giocare contro il Milan e spera di ottenere lo stesso risultato della Coppa Italia. Per i granata uscire con un risultato positivo vorrebbe significare iniziare a sognare seriamente un posto in Europa. Di contro c’è un Milan a pezzi che vorrebbe ripartire. La sensazione è che il Torino possa riuscire a strappare addirittura i tre punti in palio.

Juric vuole ritrovare il suo pupillo

Juric a centrocampo, il fulcro della sua squadra, vuole schierare un suo pupillo, un giocatore fortemente voluto dal calciomercato appena concluso. Stiamo parlando di Ivan Ilic, arrivato dal Verona e centrocampista che già conosce i dettami tecnici del mister. Assente contro l’Udinese per un problema fisico, precisamente alla caviglia, solo oggi verrà svelato il mistero sul suo utilizzo dall’inizio. I segnali sono stati buoni, Ilic ha svolto in settimana gli allenamenti in modo regolare, ma per il via libera si deve attendere il responso di oggi. Sarebbe una notizia importante per il Torino.