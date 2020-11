JUVENTUS, BRUTTO PROBLEMA IN VISTA DEL FERENCVAROS: INFORTUNIO DEMIRAL – La Juventus si sta preparando al match contro gli ungheresi del Ferencvaros, squadra battuta all’andata del girone con un netto 4-1 a Budapest. La squadra campione d’Italia potrà chiudere il discorso qualificazione già domani (ECCO LE POSSIBILI COMBINAZIONI: LA JUVE SI QUALIFICA SE…), e per questo la squadra di Andrea Pirlo non vuole sbagliare: chiudere in anticipo la qualificazione agli ottavi di finali di Champions League significherebbe alleggerire un po’ il calendario fittissimo fino a dicembre, periodo durante il quale saranno fondamentali i cambi e la lunghezza della rosa. Ecco, a proposito: la Juve, che già è senza Chiellini e Bonucci, ha perso per infortunio anche Merih Demiral.

Infortunio Demiral, ecco il tweet della Juventus che conferma il problema del turco

Durante la sfida contro il Cagliari, c’era la sensazione che il turco Demiral avesse accusato un leggero problema muscolare. Ora, la Juventus ha effettuato gli esami strumentali, spiegando la situazione con un tweet: “Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni“. Insomma, brutta tegola per Andrea Pirlo: giocherà Danilo al centro della difesa? O potrebbe giocarci addirittura Alex Sandro?