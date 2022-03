Champions League Juventus-Villarreal, Allegri: “L’ambizione è quella di andare in finale”

Champions League Juventus-Villarreal mancano poche ore al match di questa sera delle ore 21.00. Max Allegri si affiderà a Vlahovic, è pronto al debutto in Europa allo Stadium. Questa sera verranno chiusi gli ottavi di Champions League e la Signora ospiterà il Villarreal di Unai Emery, partendo dall’1-1 dell’andata. L’obiettivo di questa sera è portare a casa la vittoria e scacciare il fantasma delle eliminazioni con Porto e Lione.

Champions League Juventus-Villarreal: ottavi di finale

L’attaccante serbo entrerà in campo dal primo minuto affiancato da Morata, mentre Dybala lo vedremo in corso d’opera. I bianconeri seguono un percorso abbastanza positivo, reduci di 15 risultati consecutivi utili. La squadra recupera giocatori importanti infortunati, come Chiellini e Bernardeschi, che potranno contro il Villarreal dare un grande apporto. Una sfida pronta a far rinascere una squadra che nel primo periodo di stagione ha subito diverse difficoltà. Oggi occorre un grande risultato.

Allegri: “L’ambizione è quella di andare in finale”

Sono state molto chiare le dichiarazioni del ct Massimiliano Allegri, il quale afferma: “L’ambizione è quella di andare in finale, il primo passo è quello di battere il Villarreal e se poi il sorteggio fosse benevolo si potrebbe davvero sognare in grande. Non sempre vince la squadra favorita, la Champions League ce lo ha già insegnato l’anno scorso”. Match più importante della stagione: “Lo è della Champions se vinciamo andiamo ai quarti. È la gara più importante della Champions, è una partita vera contro una squadra con grandi qualità”