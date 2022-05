Juventus, report dell’allenamento: Pellegrini recupera, ecco il programma della vigilia

Juventus, report allenamento prima del grande match di finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tramite il sito ufficiale della Signora giunge il report dell’allenamento di oggi, ordinato dal ct Max Allegri. Siamo agli sgoccioli e a seguito del sold out della grande sfida, il ct toscano prepara al meglio la sua squadra. Mercoledì si tirano i dadi e nel frattempo in casa bianconeri giungono buone notizie.

Juventus report allenamento: buone notizie per Allegri

Il ct Max Allegri riceve delle buone notizie per la prossima rosa da inserire in campo, Luca Pellegrini smaltisce la botta rimediata qualche giorno fa in allenamento e torna a disposizione per la finale di Coppa Nazionale.

Report e programma della vigilia

Si apre oggi la sessione di allenamento per i bianconeri con un torello, per focalizzarsi successivamente su esercitazione per la fase difensiva per chiudere. Seguirà un match di definizione. Domani sarà la vigilia del grande match: nel pomeriggio allenamento, a seguire partenza per Roma per chiudere la giornata e alle 19:30 quando i bianconeri parleranno in conferenza stampa direttamente dallo Stadio Olimpico.