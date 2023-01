Coppa Italia 2022-2023 scopriamo dove vedere Roma-Cremonese, il match che si disputerà l’1 febbraio all’Olimpico. Un carichissimo José Mourinho e una sorprendente Cremonese di Davide Ballardini. Chi avrà la meglio? Il quarto di finale valido per la Coppa Italia 2022-2023 tra la Roma e la Cremonese si disputerà mercoledì 1° febbraio alle ore 21:00.

Dove vedere Roma-Cremonese: data, orario e precedenti

Il quarto di finale valido per la Coppa Italia 2022-2023 tra la Roma e la Cremonese si disputerà mercoledì 1° febbraio alle ore 21:00. I confronti complessivi tra le due squadre sono quindici: undici vittorie dei capitolini, due dei lombardi ed egual numero di pareggi.

Dove vedere il match: Italia1, Canale5

La gara tra Roma e Cremonese sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Canale5 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Sarà un match a eliminazione diretta, in caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari si disputeranno i tempi supplementari con tiri di rigore.