tr

Coppa Italia quarti di finale, scopriamo insieme la programmazione partendo dal prossimo martedì 31 gennaio. Il primo match sarà tra Inter e Atalanta, il girone si chiuderà il 2 febbraio tra Juventus e Lazio. E’ la Lega Serie A a comunicare il calendario: Roma, Inter, Cremonese, Atalanta, Torino, Juventus, Fiorentina e Lazio in corsa per un posto in semifinale.

Coppa Italia quarti: partenza al 31 gennaio

Siamo giunti ai quarti di finale di Coppa Italia, la Lega Calcio ufficializza la programmazione. Si parte il 31 gennaio con la sfida tra Inter e Atalanta, la fase si chiuderà giovedì 2 febbraio tra Juventus e Lazio.

Il programma dei quarti

– Martedì 31 gennaio: Inter-Atalanta ore 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it

– Mercoledì 1 febbraio: Fiorentina-Torino ore 18 su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it

– Mercoledì 1 febbraio: Roma-Cremonese ore 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it

– Giovedì 2 febbraio: Juventus-Lazio ore 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it

Coppa Italia, le possibili semifinale

La prima semifinale vedrà affrontarsi la vincente di Inter-Atalanta contro la vincente di Juventus-Lazio. La seconda semifinale vedrà sfidarsi la vincente di Fiorentina-Torino e quella di Roma-Cremonese.