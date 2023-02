Europa League, probabili formazioni Nantes-Juventus: Allegri insegue gli ottavi

A distanza di sette giorni dalla partita d’andata torna l’Europa League e riprendono le speranze dei bianconeri di Massimiliano Allegri di accedere agli ottavi di finale, ecco quindi le probabili formazioni di Nantes-Juventus che ripartono dall’1-1 dell’andata allo Stadium. Un match condizionato dalle polemiche arbitrali e in cui l’arbitro portoghese Pinheiro ha lasciato molti dubbi su almeno un paio di decisioni importanti. La Juventus infatti contesta al direttore di gara la mancata espulsione di Castelletto per doppia ammonizione e soprattutto la mancata assegnazione di un calcio di rigore proprio nell’ultimo assalto alla porta francese.

Non sarà una partita agevole per i bianconeri che troveranno in Francia un clima molto caldo e surriscaldato proprio dalle polemiche sopra descritte. L’abolizione del gol “doppio” segnato in trasferta lascia aperta ogni tipo di possibilità per il passaggio del turno che al momento vede le due squadre con il 50% di possibilità. La Juventus arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 2-0 a Spezia e ha mostrato un Di Maria in grande spolvero, capace da solo di mascherare le solite mancanze del team di Allegri. Il Nantes invece è uscito sconfitto per 3-1 dall’ultima gara di Ligue 1, lasciando a riposo molti titolari e facendo intendere che punta tantissimo su questa sfida.

Nantes-Juventus, le probabili formazioni del match di Europa League

Nantes-Juventus si disputerà giovedi 23 febbraio 2023 alle ore 18:45 presso lo Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau, dopo le polemiche arbitrali dell’andata è stato designato lo spagnolo Sanchez per dirigere il match di ritorno. Massimiliano Allegri schiera quella che per lui in questo momento è la miglior squadra possibile, recuperando Bremer e Chiesa rispetto alla gara di La Spezia.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed.

all. Antoine Kombouaré

JUVENTUS (3-4-3): Szczescny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

all. Massimiliano Allegri

