Italia-Ucraina: i fischi di Donnarumma a San Siro

Nonostante la vittoria dell’Italia contro l’Ucraina, Gianluigi Donnarumma nella serata di ieri sera è stato contestato con fischi ed insulti dalla tifoseria di San Siro. Il portiere azzurro però, con la fascia da capitano risponde con due parate e festeggia la vittoria della Nazionale.

Ieri sera nello stadio San Siro di Milano si è disputato il match Italia-Ucraina, scontro diretto per la qualificazione agli Europei 2024, ma il match è stato segnato da diversi fischi per Donnarumma.

L’italia vince 2 a 1 con la doppietta di Frattesi, la prima vittoria del nuovo Commissario Tecnico Luciano Spalletti.

Una partita in gran parte dominata dagli azzurri, con alcuni momenti poco lucidi della nazionale che hanno consentito agli ucraini di segnare il gol del 2 a 1.

Donnarumma capitano nel suo ex stadio tra fischi e insulti: la notte azzurra di San Siro

Non possiamo dire che sia stata una gara semplice quella del portiere del PSG. Gigio Donnarumma infatti ha giocato di nuovo nel suo ex stadio, che lo ha ospitato per ben 6 anni con addosso i colori dell’AC Milan.

Una serata intensa e sebbene Donnarumma indossasse la fascia da capitano, visto che Immobile era in panchina, i tifosi italiani di Milano non hanno fatto a meno di fischiare contro di lui. Una scelta incredibile, considerata l’importanza e la delicatezza della gara in questione.



Non solo fischi però, il portiere azzurro è stato anche elogiato da una buona parte di tifoseria. Durante il match Donnarumma ha infatti ricevuto diversi applausi dopo le due parate effettuate in salvataggio a degli errori difensivi.



Ma gli applausi non bastano al portiere per cancellare una serata di ritorno nel suo ex stadio, non è però la prima volta. Lo stesso trattamento era già stato riservato al portiere in occasione dei precedenti match contro Spagna e Inghilterra, nel 2021 e 2022.

Il 7 novembre il Milan incontrerà il PSG a San Siro per il match di ritorno del girone di Champions League, siamo quasi certi che non sarà un’altra partita facile per l’ex Milan.



Frattesi si espone per i fischi a Donnarumma: “una cosa indegna”

"In Nazionale non avevo mai visto una roba del genere: è stata una cosa indegna e non capisco perché sia successa. Lui è forte e non si è fatto condizionare. Quando ho sentito i fischi, l'ho abbracciato e gli ho detto che gli voglio bene"

Durante il post partita, Davide Frattesi, l’autore che ha segnato la doppietta che ha portato alla vittoria della Nazionale di Spalletti, si è esposto ai microfoni denunciando l’accaduto è difendendo il compagno di squadra.



Il centrocampista dell’Inter ha infatti elogiato le qualità del portiere 24enne del PSG, spiegando la professionalità dello stesso.

Donnarumma è stata una pedina fondamentale per la vittoria di ieri, da riconoscere il suo impegno in una partita non molto facile per lui.