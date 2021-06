Clamoroso dalla Spagna: l’allenatore ha rifiutato il Real Madrid!

Le notizie che arrivano dalla Spagna hanno del clamoroso. Da quanto emerso sembrerebbe che prima del ritorno di Ancelotti, la società madrilena aveva messo gli occhi su un altro ex: Josè Mourinho.

Mourinho ritorna in Italia dopo 11 anni

Per Mourinho, dopo 11 anni, quello in Italia è un ritorno. Dopo aver lasciato l’Inter campione d’Italia e d’Europa – riportando a Milano sponda neroazzurra una Champions che mancava da 45 anni – ha iniziato a girovagare un po’ per l’Europa. Prima in Spagna, al Real Madrid, per poi dirigersi verso l’Inghilterra, dove si è seduto su ben 3 panchine: quella della sua ex squadra, il Chelsea, poi il Manchester United e infine quella del Tottenham. Col Real Madrid ha totalizzato due secondi posti e un primo posto nella Liga (campionato con punteggio record: 100 punti e 121 gol fatti) oltre a una Coppa del Re. Nel suo ritorno al Chelsea, in due stagioni, raccoglie un terzo posto e un primo posto in Premier. Allo United, invece, vince l’Europa League ma la squadra fatica in campionato. Infine la volta del Tottenham dove raccoglie un misero sesto posto e un esonero l’anno successivo con la squadra a metà classifica. Dal 1 luglio sarà l’allenatore della Roma.

Tentativo dei Blancos

Negli ultimi giorni è emerso un particolare non da poco: prima di virare su Carlo Ancelotti, Florentino Perez aveva fatto un tentativo per Mourinho. Proposta rifiutata dall’ex allenatore dell’Inter, che poco dopo accetta il contratto propostogli dalla squadra della capitale. Ancelotti, quindi, che risulterebbe essere non una seconda bensì una terza scelta. In cima alla lista dei desideri del presidente c’era Max Allegri (che ha poi scelto la Juve), seguito da Jose Mourinho, Pochettino e Conte. Nel frattempo Josè aveva chiesto alla società giallorossa di fare un tentativo per Bale ma, dopo le dichiarazioni di Ancelotti sul suo amore per il calciatore gallese sembra esserci poco da fare.