La Liga, dove vedere Barcellona-Real Madrid: streaming e diretta TV, DAZN o SKY?

Dove vedere Barcellona – Real Madrid, el clasico della Liga spagnola, valevole per la giornata di campionato numero 9.

Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo le vittorie in Champions League. Risicata la prima stagionale dei blaugrana, che hanno battuto 1-0 la Dinamo Kiev. Molto convincente invece quella dei blancos contro lo Shakhtar di De Zerbi, sconfitto in casa per 4-0.

La Liga spagnola non era così equilibrata da molti anni, con tutte le big ancora in corsa e con alcune outsider in grande spolvero. Oltre alle solite Real, Atletico, Barca e Siviglia, troviamo infatti in testa la Real Sociedad, e nella parte alte il sorprendente Rayo Vallecano.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid: ecco el clasico spagnolo

Il Barcellona non sta entusiasmando e si ritrova con 15 punti in classifica, ma se battesse il Real (che di punti ne ha 17) lo supererebbe in classifica al secondo posto dietro alla Real Sociedad. Grande attesa per la sfida tra i due tecnici: Carlo Ancelotti e Ronald Koeman, già avversari da calciatori si ritrova di fronte sulle panchine delle due corazzate del calcio spagnolo

Barcellona – Real Madrid si gioca al Camp Nou domenica 24 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmesso in diretta TV e in streaming su DAZN .

