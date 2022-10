Premier League, dove vedere Chelsea-Manchester United: diretta TV e streaming

Sabato 22 ottobre alle ore 18:30 va in scena a Stanford Bridge un classico del calcio inglese, ecco dove vedere Chelsea-Manchester United valevole per la giornata numero tredici di Premier League. Le due squadre hanno accusato entrambe una partenza di stagione al rallentatore, ma nelle ultime settimane sembrano aver trovato una quadratura che sta permettendo loro di risalire velocemente. Se Potter si è ben ambientato sulla panchina dei blues, Ten Hag ha dovuto faticare molto di più, anche dovendo affrontare la questione Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sempre di difficile gestione e in questi ultimi giorni ha fatto abbastanza scalpore il suo gesto di lasciare il campo per imboccare la via degli spogliatoi nel finale del match contro il Tottenham. L’ex Juventus sarà infatti lasciato fuori dalla prima squadra proprio come punizione per questo gesto.

Chelsea-Manchester United: le formazioni del match di Stanford Bridge

Chelsea (4-2-3-1): Kepa, Chilwell, Cucurella, Silva, Chalobah, Kovacic, Loftus-Cheek, Havertz, Mount, Sterling, Aubameyang.

Allenatore: Potter

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro, Fred, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford.

Allenatore: ten Hag

Dove vedere Chelsea-Manchester Unite, tredicesima giornata del campionato inglese

Il match di Premier League Chelsea-Manchester United si giocherà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 18:30 a Londra, sarà possibile seguire la diretta tv esclusiva su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Inoltre si potrà vedere il match anche in diretta streaming su Now TV.

Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.