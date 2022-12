Dove vedere Tottenham Aston Villa in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 15.00, al Tottenham Hotspur Stadium, andrà in scena la grande sfida tra la squadra di Antonio Conte e l’Aston Villa, partita valida per la 18esima giornata di Premier League.

Dopo il Mondiale di Qatar 2022, vinto dall’Argentina di Leo Messi, riprende il campionato inglese. Prima di incontrare l’Aston Villa, gli Spurs dovranno affrontare in trasferta il Brentford. Attualmente, il Tottenham Hotspur si trova al quarto posto in classifica con 29 punti, sotto ad Arsenal, Manchester City e Newcastle United.

Dove vedere Tottenham Aston Villa in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Tottenham Aston Villa domenica 1 gennaio 2023 in streaming e diretta TV, Sky o DAZN? Il match Tottenham Aston Villa verrà trasmesso in diretta su Sky ai canali Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Previo abbonamento, la gara sarà visibile anche su Infinity+, app scaricabile e accessibile tramite Smart TV compatibile. Inoltre verrà trasmessa in diretta streaming da Sky grazie al servizio Sky GO, sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. In alternativa invece, è possibile acquistare il ticket “Sport” prima ancora di selezionare la diretta dell’incontro per accedere a NOW.

Telecronista e Seconda voce. I telecronisti del match di Anfield non sono stati ancora comunicati da Sky e Infinity+.

Le probabili formazioni di Tottenham Aston Villa

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Sanchez, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Bissouma, Hojbjerg, Doherty, Kulusevski, Kane. Son. All.: Antonio Conte.

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Cash, Konsa, Mings, Digne; Dendoncker, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Bailey. All.: Unai Emery.

