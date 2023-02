FA Cup, Manchester United–West Ham probabili formazioni del quinto turno di FA Cup: il Manchester United ospita il West Ham. A pochi giorni dalla finale di Carabao Cup contro il Newcastle, il Manchester United di Erik ten Hag ospita a Old Trafford il West Ham. Il kickoff della sfida è in programma mercoledì 1 marzo alle 20.45.

Manchester United-West Ham probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw, Fred, Sabitzer, Fernandes, Weghorst, Garnacho, Rashford. All, Erik ten Hag.

West Ham (3-4-2-1): Fabianski, Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Coufal, Rice, Soucek, Emerson, Bown, Downes, Antonio. All, David Moyes.

Sappiamo bene che il Manchester United è tornato a vincere correndo in prima corsa per un posto in Champions League. Inoltre, risale la china alla conquista della Premier League. In Champions conquista il terzo con tre successi e un pareggio, nelle ultime quattro giornate.

Possibile esonero per Moyes?

Il West Ham non vive un buon momento nella gestione di David Moyes, che secondo ultime indiscrezioni, si trova a un passo dall’esonero. Il Times riporta che l’ex Everton sarà esonerato alla prossima sconfitta del suo West Ham. si afferma che un possibile sostituto sia già in lista per prendere il suo posto. Non ci rimane che attendere il prossimo match di FA Cup per avere nuove informazioni sul futuro dell’allenatore.