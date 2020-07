Probabili formazioni Verona Inter: Conte ritrova Skriniar dopo la squalifica di 3 giornate

Probabili formazioni Verona Inter, sfida importante al ‘Bentegodi’. La 31.a giornata di Serie A si concluderà con il posticipo in programma allo stadio ‘Bentegodì’, infatti il Verona di Ivan Juric ospiterà l’Inter di Antonio Conte. Le due squadre vorranno dimenticare l’ultimo turno di campionato, infatti gli scaligeri sono stati sconfitti dal Brescia al ‘Rigamonti’ per 2-0 che ha leggermente affievolito le speranze di Europa League per i veneti, distante 6 punti. Per quanto concerne i nerazzurri, la formazione di Conte è praticamente fuori dalla lotta scudetto con 11 punti di distacco dalla Juventus che potrebbero diminuire ad 8 in caso di vittoria ma l’Inter vorrà riscattarsi dopo l’incredibile sconfitta di domenica scorsa contro il Bologna per 1-2 dopo essere passata in vantaggio con Lukaku e aver fallito un calcio di rigore con Lautaro sul punteggio di 1-0. Dopo aver indicato dove vedere Verona Inter in diretta tv, ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni Verona Inter.

Probabili formazioni Verona Inter, ecco le scelte di Juric e Conte