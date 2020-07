Proteste del Parma contro l’arbitraggio:”Non accettiamo più questi errori” (VIDEO)

La Roma di Fonseca ha ritrovato i tre punti battendo il Parma per 2-1, in una partita caratterizzata da non poche polemiche: infatti, al minuto 73’ l’arbitro Fabbri avrebbe potuto assegnare un calcio di rigore ai ducali per il tocco con il braccio aperto di Mancini sul colpo di testa di Kucka. L’arbitro dopo aver consultato il VAR, indica la spalla e non concede il penalty al Parma ma, questa decisione, secondo la Gazzetta dello Sport sembra un errore.

Errore che, sommati ad altri episodi che hanno sfavorito i ducali nelle ultime partite, ha fatto esplodere il Team Manager del Parma, Alessandro Lucarelli, che ha parlato al termine del match ai microfoni di DAZN:

“Parlo io per evitare squalifiche. Già è stato squalificato il nostro direttore, ma stasera è stato rasentato il ridicolo, con quel rigore non dato. Stasera hanno chiamato l’arbitro al Var per dare il rigore e lui non lo ha dato. Siamo stati ancora una volta vittime dalle scelte arbitrali. Abbiamo cercato di non fare polemica per aiutare e stemperare, ma ora basta, non accettiamo più questi errori. Non è che siamo a 39 punti e siamo gli scemi del villaggio. Andate a vedere i falli dati a Bruno Alves e Darmian… e poi non ci danno un rigore del genere? C’è difficoltà nella classe arbitrale: il Var doveva dare una mano, invece ora manda in confusione”.



Proteste del Parma contro l’arbitraggio: troppi episodi sfavorevoli per la squadra di D’Aversa

Queste proteste non sono state le prime delle ultime settimane in casa Parma: il d.s. Faggiano è stato inibito fino al 12 luglio dal giudice sportivo dopo aver fatto irruzione nello spogliatoio dell’arbitro Valeri dopo la partita contro l’Hellas Verona e lunedì scorso, lo stesso dirigente gialloblu aveva ricordato una serie negativa di direzioni arbitrali. La sconfitta dell’Olimpico per la squadra di D’Aversa è stata la quarta battuta d’arresto consecutiva che ha allontanato i sogni e le ambizioni europee dei ducali ma è indubbio che il Parma nelle ultime uscite sia stato svantaggiato da alcuni episodi arbitrali.

Proteste del Parma contro l’arbitraggio: ecco il video dell’episodio ‘incriminato’

PS: L’episodio si trova nel minuto 2.27