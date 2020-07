Neanche il tempo di archiviare la trentunesima giornata di Serie A che inizia la trentaduesima, che può rivelarsi fondamentale per il destino di questa stagione della massima competizione calcistica italiana. Il primo match in programma di questo turno di Serie A è quello tra la Lazio e il Sassuolo, che si giocherà alle ore 17.15 in uno Stadio Olimpico a porte chiuse. Le due squadre arrivano a questa partita con due periodi di forma completamente opposti: se da un lato, vi è una Lazio che con le ultime due sconfitte consecutive (contro Milan e Lecce) ha detto definitivamente addio al ‘sogno scudetto’; dall’altro, vi è un Sassuolo che con le sue 3 vittorie consecutive (con Bologna, Lecce e Fiorentina) può ancora sperare in una qualificazione alla prossima Europa League, che dista solamente sei punti.

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sassuolo sarà anche una sfida tra due dei bomber più proliferi della Serie A con Ciro Immobile a quota 29 reti (a caccia del record di 36 goal realizzati di Higuain nella stagione 2015-16) e Ciccio Caputo a quota 15 goal con l’obbiettivo di arrivare a 20 per vincere una ‘scommessa’ con Alessandro Del Piero. Dopo aver analizzato le probabili formazioni della partita Lazio vs Sassuolo, è arrivato il momento di scoprire tutte le informazioni utili per vedere il match in TV e streaming.

Serie A, dove vedere Lazio Sassuolo streaming e diretta TV

La diretta tv Lazio vs Sassuolo verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà possibile guardare Lazio-Sassuolo anche in diretta streaming, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio notebook o computer, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento. Gli abbonati alla tv satellitare potranno godere delle azioni del match dell’olimpico in diretta streaming tramite Sky Go, mentre tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare dei ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire le migliori partite della Serie A.

Orario e statistiche Lazio vs Sassuolo

La partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, andrà in scena in uno stadio Olimpico di Roma a porte chiuse, nel pomeriggio di Sabato 11 Luglio, alle ore 17.15 e sarà la quattordicesima volta che le due squadra si fronteggeranno nella massima competizione calcistica italiana.

L’ultimo precedente all’Olimpico tra Lazio e Sassuolo risale al 7 Aprile dello scorso anno e terminò 2-2 con ben quattro reti realizzate in un solo tempo di gioco e il goal nel finale di Lulic che ha portato ai biancocelesti un punto importante per la rincorsa alla Champions League, poi fallita al termine di quella stagione.

Nel 2017 vi è stato un precedente che ha visto prevalere la Lazio all’Olimpico con un roboante 6 a 1 con i biancocelesti che, nei secondi quarantacinque minuti, sono andati in goal per ben cinque volte, ribaltando una partita che si era aperta con lo 0-1 realizzato da Domenico Berardi.