Amichevoli, Torino-Novara 4-1: buona la prima per Giampaolo

Vittoria netta del Torino per 4-1 nella prima amichevole della stagione 2020/2021 disputata al “Grande Torino” contro il Novara, nel debutto sulla panchina granata per mister Marco Giampaolo.

C’era grande curiosità per vedere all’opera i primi dettami dell’ex allenatore del Milan, che dopo ben sei anni ha riportato a Torino la difesa a 4 e quindi introducendo novità tattiche decisamente importanti.

Nei primi 25 minuti i granata hanno fatto vedere ottime cose, soprattutto nella ricerca del gioco a due tocchi o addirittura di prima, come nell’occasione del secondo gol siglato da Belotti quando il Torino è uscito alla grande partendo da Sirigu su pressing alto dei novaresi.

Nella difesa a 4 titolare, partito a sorpresa Izzo come terzino destro mentre a sinistra subito presente il neo acquisto Ricardo Rodriguez che si è subito messo in mostra, mentre a centrocampo in attesa di un nuovo acquisto nel ruolo di vertice basso del reparto, ha giocato Rincòn che ha comunque ben amministrato il possesso palla coadiuvato da Linetty e un ottimo Meite, mentre Berenguer ha supportato da trequartista Belotti e Zaza che hanno giocato molto vicini dando segnali positivi.

Nel secondo tempo rivoluzionato tutto l’undici titolare con il ritrovato Milinkovic-Savic in porta e l’esordio dell’ultimo arrivato Vojvoda, che ha servito l’assist a Edera del 4-1. Buonissime prestazioni di Segre (autore di un gol), Edera e il rientrante Ansaldi, che sembrava a un passo dalla partenza ma invece ha rinnovato.

Nel Novara da segnalare il classe 1998 Cisco, di proprietà del Sassuolo ma in prestito in Piemonte: piedi molto delicati e personalità importante per la categoria.

Torino-Novara 4-1: il tabellino

TORINO pt (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, N’Koulou, Rodriguez; Meite, Rincòn, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

TORINO st (4-3-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Djdji, Ansaldi; Aina, Segre, Kone; Iago Falque; Edera, Rauti.

Allenatore: Giampaolo.

NOVARA (4-2-3-1): Marricchi; Cagnano, Bove (Bartoli 88′), Bellich, Pagani (Baldi 77′); Zunno (Gonzalez 46′), Schiavi; Collodel (Hrkac 62′), Nardi, Cisco (Piscitella 46′); Bortolussi (Pinotti 46′, Tordini 77′).

Allenatore: Banchieri.

ARBITRO: Papale

RETI: Zaza 6′, Belotti 10′, Bortolussi (N) 30′, Segre 75′, Edera 85′.