Milan, al via la nuova stagione. Ecco il programma

La stagione 2020/21 del Milan sta per cominciare. È stata, infatti, ufficializzata la data di inizio delle attività in preparazione del Campionato e dei preliminari di Europa League. Come da tradizione, l’intera preparazione atletica si svolgerà nel centro sportivo di Milanello. A partire da lunedì 24 agosto la squadra si riunirà agli ordini di Stefano Pioli, con l’obiettivo di riprendere la strada maestra, già intrapresa nel finale della passata stagione. Dopo il lockdown, infatti, il Milan è stato in grado di inanellare 12 risultati utili consecutivi, con ben 9 vittorie e 3 pareggi, facendo vedere ottime cose sia sotto il profilo atletico che dal punto di vista del gioco.

Milan 2020/21, ecco il programma di inizio stagione

La stagione 2020/21 del Milan partirà ufficialmente ad inizio della prossima settimana, anche se le attività atletiche prenderanno il via solo a partire da martedì 25 agosto. La giornata di lunedì 24, infatti, sarà dedicata all’esecuzione dei test sierologici e dei tamponi, per scongiurare ogni possibile caso di positività Covid tra i giocatori e nello staff. Mister Pioli si augura che tra una settimana tutti i suoi effettivi siano a disposizione per l’avvio della preparazione, compresi Ibrahimovic, ancora alle prese con la trattativa di rinnovo, e Bakayoko, il rinforzo tanto atteso a centrocampo che il Milan sta provando a riportare all’ombra della Madonnina.