Migliorano le condizioni fisiche di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli risultato positivo al Covid-19 dopo l’assemblea di lega, sta lentamente guarendo dal virus che sta mietendo numerose vittime in tutto il mondo.

Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto bisogno di andare in ospedale e adesso è si trova in isolamento nella sua casa di Roma. Come riportato dal sito Sportmediaset, fonti vicine al club partenopeo sottolineano gli evidenti miglioramenti di Adl, negli ultimi giorni è scomparsa anche la tosse (uno dei sintomi principali del Covid-19 – ndr).

Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni si sottoporrà nuovamente al tampone per meglio comprendere se trascorrere altri giorni in quarantena oppure tornare alla vita normale. Al momento l’imprenditore romano non smette di lavorare da casa, impegnato sia negli affari di calciomercato del Napoli, sia nelle produzioni cinematografiche.

Aurelio De Laurentiis accusato da sport e politica

Nonostante stia migliorando, per Adl il ritorno alla normalità non sarà per nulla semplice. Diversi esponenti della Federcalcio hanno puntato il dito per il comportamento di Aurelio De Laurentiis che si è presentato nell’assemblea di lega con i sintomi del Covid-19. Anche De Magistris, Sindaco di Napoli, non ha evitato dure critiche nei confronti del patron del Napoli. Aurelio De Laurentiis tramite i suoi portavoce ha sempre rigettato le accuse.