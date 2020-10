Fiorentina, Beppe Iachini recupera 4 titolarissimi. Buone notizie per l’allenatore viola che recupera quattro giocatori importanti e che molto probabilmente saranno in campo per la prima gara post sosta Nazionali.

Buone notizie in casa Fiorentina: Beppe Iachini recupera 4 titolari

In attesa di vedere all’opera i due nuovi acquisti Barreca e Callejon, arrivati nel corso dell’ultima sessione di mercato, arrivano notizie confortanti direttamente dall’infermeria gigliata per l’allenatore viola Beppe Iachini. La società fiorentina ha infatti comunicato il recupero di quattro giocatori molto importanti.

In vista della sfida di campionato contro lo Spezia, il tecnico viola Beppe Iachini potrà contare su quattro calciatori in più. Partiamo da Frank Ribery: il problema alla caviglia patito contro l’Inter e che gli ha impedito di prendere parte alla sfida interna contro la Sampdoria, è alle spalle. Il numero 7 conta di esserci contro i bianconeri, al pari di altre tre pedine importanti: Pezzella, Pulgar e Castrovilli.

Il difensore ha saltato le prime tre giornate a causa dell’infortunio subito nell’amichevole contro la Reggiana, il numero 10 invece ha dovuto saltare gli impegni con la Nazionale per colpa di una botta alla tibia rimediata proprio contro i blucerchiati, nel match perso 1-2. Buone notizie infine per il cileno ex Bologna Pulgar, che ha terminato il periodo di quarantena dopo essere risultato positivo al Coronavirus: aggiornamenti molto importanti in chiave Fantacalcio.