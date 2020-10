Dove vedere Fiorentina Sampdoria, streaming e diretta Tv. La Fiorentina di Iachini ospita la Sampdoria di Ranieri nel primo anticipo del terzo turno di Serie A. Tutto sulla gara: dalle curiosità a come seguire Fiorentina Sampdoria in tv e streaming gratis.

Dopo la vittoria all’esordio contro il Torino e l’incredibile rimonta subita per mano dell’Inter alla seconda giornata, la Fiorentina ospita la Sampdoria nel terzo turno di campionato ed è anche il primo anticipo della giornata. Le due squadre arrivano praticamente dalla stessa situazione: la Sampdoria stava vincendo 2-0 contro il Benevento prima di essere rimontana 2-3, mentre la Fiorentina come detto è stata a lungo in vantaggio contro l’Inter, prima di perdere 4-3.

Con il calciomercato ancora aperto, le due squadre potrebbe subire altri cambiamenti da qui al 5 ottobre, anche se sicuramente i colpi più importanti sono già stati effettuati: i doriani nel corso degli ultimi giorni hanno ufficializzato anche Keita Balde (positivo però al coronavirus). In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina Sampdoria e come seguire il match in diretta tv e streaming.

Fiorentina Sampdoria: Canale Tv e Streaming

Partita: Fiorentina Sampdoria

Data: 2 ottobre 2020

Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport Serie A

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dove vedere Fiorentina Sampdoria in tv e streaming

Il primo anticipo della terza giornata di campionato, Fiorentina Sampdoria, verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Telecronaca affidata a

Fiorentina Sampdoria potrà anche essere vista in diretta streaming grazie al servizio Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Un’alternativa è costituita da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.