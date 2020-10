La decisione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, riguardo la partita Juventus Napoli era prevista nella giornata di oggi, ma Mastandrea si è preso ulteriore tempo per prendere una scelta definitiva. Già questo martedì, nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, alla riga della partita Juventus Napoli era stata inserita la scritta sub judice perché il Giudice Mastandrea aveva chiesto chiarimenti anche alla Procura Federale della FIGC, analizzando la memoria difensiva del Napoli e i documenti dell’Asl di Napoli. Quindi, si dovrà aspettare la prossima settimana per la decisione ufficiale sulla partita. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che il giudice disporrà alla Lega il rinvio della partita (probabilmente al 13 gennaio 2021) e, quindi, non si assegnerà il 3-0 a tavolino alla Juventus. Ma il Napoli potrebbe rischiare un -1 di penalizzazione (se non di più) in classifica per non aver rispettato l’isolamento fiduciario del gruppo squadra dopo la positività al Covid-19 del calciatore Piotr Zielinski. Un’ultima ipotesi potrebbe essere il rinvio della partita a data da destinarsi, nessun punto di penalizzazione al Napoli ma, solamente, una multa molto salata da pagare da parte della società.

Dal canto suo, il Napoli è molto sicuro di aver rispettato tutti i protocolli e, qualsiasi decisione sarà presa contro la società, procederà al ricorso tramite l’avvocato Mattia Grassani.